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Обнародовано видео, где неизвестная женщина целует Путина в щеку

Общество

«Случай произошел на улице Арбат»

Обнародовано видео, где неизвестная женщина целует Путина в щеку
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент России В.В.Путин

Москва, 21 июля 2017, 07:36 — REGNUM  Неизвестная женщина поцеловала президента России Владимира Путина на Арбате в центре Москвы. Соответствующее видео обнародовал в четверг, 20 июля, телеканал RT.

«Случай произошел на улице Арбат, после того как президент посетил правозащитницу Людмилу Алексееву и поздравил ее с 90-летием», — говорится в сообщении.

Напротив выхода из подъезда жилого дома Путина ждали несколько десятков человек, которые встретили президента аплодисментами. Глава государства подошел к людям и расспросил их о том, откуда они приехали и нравится ли им в столице России.

Перед тем как направиться к своему автомобилю, Путин пожал руки нескольким прохожим. При этом одна из женщин поцеловала российского лидера в щеку.

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