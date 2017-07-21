Участник Linkin Park о смерти Беннингтона: «Шокирован и убит горем»

Лос-Анджелес, США, , 07:15 — REGNUM Информация СМИ о том, что 41-летний солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса, соответствует действительности. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил участник Linkin Park Майк Шинода.

«Шокирован и убит горем, но это правда, — говорит Шинода. — Официальное заявление будет выпущено, как только будет готово».

Таблоид TMZ отмечает, что Беннингтон ушел из жизни в день рождения своего друга — лидера группы Soundgarden Криса Корнелла. По предварительным данным, мужчина покончил с собой в мае текущего года в одном из отелей Детройта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в США покончил с собой солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон. Тело 41-летнего музыканта было обнаружено в его доме в калифорнийском городе Палос Вердес Эстейтс.

Известно, что у Беннингтона осталось шестеро детей от двух браков, на момент смерти он был женат второй раз.

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