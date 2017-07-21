В Екатеринбурге скончался первый председатель свердловского облизбиркома

Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM В Екатеринбурге на 84-м году жизни скончался заслуженный юрист страны, доктор юридических наук Михаил Кукушкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Кукушкин известен тем, что был первым председателем постоянно действующей областной избирательной комиссии. Её он возглавлял чуть больше года (с мая 1994 по весну 1995 года). Также Кукушкин считается одним из авторов Конституции России и Устава Свердловской области.

Свои соболезнования родственникам умершего принёс врио губернатора региона Евгений Куйвашев. «Для сотен известных юристов и правоведов он был не только мудрым учителем, наставником, но и настоящим другом», — говорится в заявлении главы области.