В два раза ниже рынка: в Казани закупают жильё для расселения аварийщиков

Казань, , 05:31 — REGNUM

Исполком Казани для расселения горожан из аварийного жилищного фонда на аукционе 21 июля закупит 33 квартиры стоимостью 31 тыс. рублей/кв. м. При этом рыночная стоимость квартир на вторичном рынке и новостройках в столице Татарии составляет 60−61 тыс. рублей/кв. м. В рамках тендера будут закуплены квартиры в домах, которые сданы не ранее 2015 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Начальная цена лота — 38 590 040 рублей. Общая площадь закупаемых квартир составляет 1 244,84 кв. м. Среди них 22 квартиры являются однокомнатными площадью от 29,34 до 38,7 кв. м, остальные — двухкомнатные площадью от 43,69 до 49,39 кв. м. По условиям контракта, в квартирах должны быть ванна или душ, покрытие из линолеума или ламината, потолки покрашены или с натяжным потолком, установлены входные и межкомнатные двери, сделано остекление окон. В жилых помещениях должна быть отдельная кухня, и сами они — пригодны для проживания.

Победитель торгов обязан будет поставить жильё с чистовой отделкой не позднее 15 августа 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в республике из аварийного жилья в новые квартиры запланировано переселить 749 человек. Площадь аварийного фонда сократится на 10,7 тыс. кв. м, или на 65 домов.