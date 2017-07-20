Проект ОНФ «За честные закупки» представил пять новых направлений работы

Москва, , 22:13 — REGNUM Новые направления работы проекта ОНФ «За честные закупки»: проблемы качества питания в образовательных учреждениях; «строительные полуфабрикаты»; мониторинг незаконных действий управляющих компаний; контроль за доведением федеральных субсидий до людей; социальная справедливость и этика госслужащих.

«По всем этим пяти заявленным направлениям мы будем выявлять факты несправедливости и помогать людям в решении проблем. Граждан, в свою очередь, мы призываем сообщать о всех им известных фактах. Мы будем проводить мониторинги и отслеживать, как меняется ситуация. В своё время мы добились ограничения закупок роскоши чиновников, провели ряд громких расследований, в том числе о неэффективной деятельности Особых экономических зон, что привело к закрытию нескольких из них и экономии бюджетных средств. И мы рассчитываем, что нам удастся качественно повлиять на сложившуюся ситуацию и по новым направлениям в борьбе за справедливость, уважение и доверие», — рассказал журналистам координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Он также сообщил, что за 3,5 года работы проекта активисты отменили и устранили нарушения в более чем 850 закупках на общую сумму 244 млрд руб. За все время к работе проекта подключились более 8 тысяч активистов со всей страны.

«Это серьезная работа, десятки миллиардов сэкономленных бюджетных рублей, но теперь мы больше будем говорить не о цифрах, а о людях. Мы будем отталкиваться от несправедливых ситуаций и разбираться, почему выделенные средства не удовлетворяют потребности людей. В этом и есть основная концепция новых направлений проекта», — подчеркнул Антон Гетта.

Он отметил, что привлечение внимания к проблеме питания связано с тем, что в адрес проекта поступают многочисленные сигналы о некачественных обедах и завтраках в образовательных учреждениях. Например, родители из Ульяновска пожаловались, что с начала 2017 года в детских садах и школах города резко упало качество продуктов. При этом подрядчик только в текущем году заключил 80 договоров по обеспечению питания в детских учреждениях на сумму 1,6 млрд рублей. В Ростовской области родители также пожаловались, что с приходом нового поставщика продуктов в детском саду «Искорка» дети не получали сбалансированного питания, а порции уменьшились в среднем в полтора-два раза.

Второе направление проекта ОНФ «За честные закупки» — контроль за введением в эксплуатацию «строительных полуфабрикатов». Один из таких объектов — физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Приволжске, который должен был начать работу в конце 2013 года. Торжественное открытие спорткомплекса, строительство которого обошлось в 217,6 млн руб., произошло только 8 сентября 2016 г., однако уже в октябре 2016 г. спорткомплекс снова закрыли по техническим причинам, недочеты обещали устранить в течение месяца, но до сих пор ФОК не начал работу.

Еще одним направлением деятельности проекта ОНФ «За честные закупки» станет мониторинг незаконных действий управляющих компаний. Активисты Народного фронта обратили внимание на то, что в Республике Коми управляющая компания ЭМУП «Жилкомхоз» выставила жителям 183 многоквартирных домов счета за проведение диагностики газового оборудования. Средний размер квитанции на оплату составил 500−600 руб. Между тем, согласно Жилищному кодексу РФ, диагностика газового оборудования изначально является обязанностью управляющих компаний.

Активисты ОНФ планируют проконтролировать, как до людей доводятся денежные субсидии, направляемые в регионы по решению Президента России, лидера Общероссийского народного фронта. В рамках работы проекта эксперты рассмотрят поступившее в адрес ОНФ обращение жителей села Мокок в Цунтинском районе Дагестана, которое сгорело год назад. Без крыши над головой тогда остались 480 человек, в том числе, около двухсот детей. По словам жителей, из всех положенных субсидий они получили лишь единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на человека. После пожара руководство Республики Дагестан заверило граждан, что в короткие сроки им будут перечислены все компенсации, но село до сих пор не восстановлено и компенсации за утраченное жилье людям не выплатили.

Эксперты Народного фронта изучат и ситуацию в городе Канске Красноярского края, где 24 мая этого года пожары уничтожили более 70 домов и без жилья остались более 250 человек. По информации активистов, новые квартиры власти обещали предоставить к 15 сентября. Однако жилье обещают не всем, так как у некоторых пострадавших в собственности имеются другие жилые помещения.

Кроме того, активисты ОНФ займутся темой социальной справедливости и этики госслужащих. В качестве примера Антон Гетта привел ставшую скандальной свадьбу дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда.

«Негодование общества стало основанием для направления запроса в адрес Высшей коллегии судей России и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести комплексную проверку доходов и расходов судьи, их соответствие декларации о доходах, а также дать оценку морально-этическому поведению судьи», — пояснил Антон Гетта.