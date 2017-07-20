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Составлен новый рейтинг вузов Казахстана

Общество

Самые высокие строчки по-прежнему занимают национальные и корпоративные университеты

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Составлен новый рейтинг вузов Казахстана

Астана, 20 июля 2017, 18:41 — REGNUM  Рейтинг казахстанских вузов в девятый раз представило Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании. Из 125 действующих вузов участвовали в рейтинге 61, а вошли в окончательный список только 57. Ниже представлены их результаты по категориям. В таблицу включены по пять лучших вузов каждой категории — более подробные результаты можно узнать на сайте агентства.

Стоит учитывать, что национальные университеты получают в несколько раз большее финансирование, чем государственные университеты, а Казахстано-Британский технический университет является корпоративным и принадлежит АО НК «КазМуйнайГаз».

Национальный рейтинг лучших многопрофильных вузов

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работо-дателей (максимум 15%)

1Казахский национальный университет имени аль-Фараби701514,8799,87
2Евразийский национальный университет имени Гумилева68,5512,031595,58
3Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова48,226,527,3162,05
4Карагандинский государственный университет имени академика Букетова41,7610,466,859,02
5Павлодарский государственный университет имени Торайгырова43,797,243,6954,72

Национальный рейтинг лучших технических вузов

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работодателей (максимум 15%)

1Казахстано-Британский технический университет7010,6814,1394,81
2Карагандинский государственный технический университет58,2512,6214,0484,91
3Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева46,2151576,2
4Казахский национальный аграрный университет50,0811,3314,1975,6
5Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева47,5712,955,5466,06

Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работодателей (максимум 15%)

1Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

70

15

12,53

97,53

2Алматы Менеджмент университет

61,13

13,24

9,87

84,24

3Университет Нархоз

61,83

6,4

15

83,23

4Университет «Туран»

58,56

8,46

14,68

81,7

5Академия «Болашак» (г. Караганда)

51,76

5,56

4,23

61,55

Национальный рейтинг лучших медицинских вузов

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работо-дателей (максимум 15%)

1Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова

70

14,37

13,83

98,2

2Карагандинский государственный медицинский университет

52,67

15

15

82,67

3Государственный медицинский университет города Семипалатинска

59,37

6,95

7,74

74,06

4Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия

51,82

6,2

8,66

66,68

Национальный рейтинг лучших педагогических вузов

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работо-дателей (максимум 15%)

1Казахский государственный женский университет68,39151598,39
2Павлодарский государственный педагогический университет7010,594,8985,48
3Кустанайский государственный педагогический университет54,629,945,9870,54
4Таразский государственный педагогический университет42,0111,279,1662,44
5Южно-Казахстанский педагогический университет28,742,253,7634,75

Методология рейтинга практически не изменилась по сравнению с предыдущим годами.

1) Анкета 1 — оценка академической деятельности, включающая 6 индикаторов и 36 критериев: по контингенту, результатам обучения студентов и числу образовательных программ, реализуемых в вузе, академическим кадрам — профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательской и инновационной работе, международному сотрудничеству и информационному обеспечению Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, которые заполняли анкету 1 (вес-70%);

2) Анкета 2 — репутационная оценка качества деятельности вузов академической общественностью — национальными и международными экспертами (вес — 15%);

3) Анкета 3 — репутационная оценка выпускников вузов работодателями (вес. — 15%).

Напомним также, что в настоящее время в Казахстане, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, насчитывается 125 высших учебных заведений, в которых учатся 477 074 студента. Максимальное количество вузов в Казахстане было в 2004—2005 годах — 181, а максимальное количество студентов — в 2005 году — 775 762 студента. За рубежом учатся, по оценке политолога Марата Шибутова, более 100 000 казахстанцев, из них около 68 тысяч в России и 13 тысяч в Китае.

1

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики

2

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики

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