Составлен новый рейтинг вузов Казахстана

Астана, , 18:41 — REGNUM Рейтинг казахстанских вузов в девятый раз представило Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании. Из 125 действующих вузов участвовали в рейтинге 61, а вошли в окончательный список только 57. Ниже представлены их результаты по категориям. В таблицу включены по пять лучших вузов каждой категории — более подробные результаты можно узнать на сайте агентства.

Стоит учитывать, что национальные университеты получают в несколько раз большее финансирование, чем государственные университеты, а Казахстано-Британский технический университет является корпоративным и принадлежит АО НК «КазМуйнайГаз».

Национальный рейтинг лучших многопрофильных вузов

№ Название вуза Профильные оценки Итоговая оценка (максимум 100%) Академическая деятельность вуза (максимум — 70%) Экспертная оценка (максимум 15%) Репутация у работо-дателей (максимум 15%) 1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 70 15 14,87 99,87 2 Евразийский национальный университет имени Гумилева 68,55 12,03 15 95,58 3 Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова 48,22 6,52 7,31 62,05 4 Карагандинский государственный университет имени академика Букетова 41,76 10,46 6,8 59,02 5 Павлодарский государственный университет имени Торайгырова 43,79 7,24 3,69 54,72

Национальный рейтинг лучших технических вузов

№ Название вуза Профильные оценки Итоговая оценка (максимум 100%) Академическая деятельность вуза (максимум — 70%) Экспертная оценка (максимум 15%) Репутация у работодателей (максимум 15%) 1 Казахстано-Британский технический университет 70 10,68 14,13 94,81 2 Карагандинский государственный технический университет 58,25 12,62 14,04 84,91 3 Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева 46,2 15 15 76,2 4 Казахский национальный аграрный университет 50,08 11,33 14,19 75,6 5 Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева 47,57 12,95 5,54 66,06

Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов

№ Название вуза Профильные оценки Итоговая оценка (максимум 100%) Академическая деятельность вуза (максимум — 70%) Экспертная оценка (максимум 15%) Репутация у работодателей (максимум 15%) 1 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 70 15 12,53 97,53 2 Алматы Менеджмент университет 61,13 13,24 9,87 84,24 3 Университет Нархоз 61,83 6,4 15 83,23 4 Университет «Туран» 58,56 8,46 14,68 81,7 5 Академия «Болашак» (г. Караганда) 51,76 5,56 4,23 61,55

Национальный рейтинг лучших медицинских вузов

№ Название вуза Профильные оценки Итоговая оценка (максимум 100%) Академическая деятельность вуза (максимум — 70%) Экспертная оценка (максимум 15%) Репутация у работо-дателей (максимум 15%) 1 Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова 70 14,37 13,83 98,2 2 Карагандинский государственный медицинский университет 52,67 15 15 82,67 3 Государственный медицинский университет города Семипалатинска 59,37 6,95 7,74 74,06 4 Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия 51,82 6,2 8,66 66,68

Национальный рейтинг лучших педагогических вузов

№ Название вуза Профильные оценки Итоговая оценка (максимум 100%) Академическая деятельность вуза (максимум — 70%) Экспертная оценка (максимум 15%) Репутация у работо-дателей (максимум 15%) 1 Казахский государственный женский университет 68,39 15 15 98,39 2 Павлодарский государственный педагогический университет 70 10,59 4,89 85,48 3 Кустанайский государственный педагогический университет 54,62 9,94 5,98 70,54 4 Таразский государственный педагогический университет 42,01 11,27 9,16 62,44 5 Южно-Казахстанский педагогический университет 28,74 2,25 3,76 34,75

Методология рейтинга практически не изменилась по сравнению с предыдущим годами.

1) Анкета 1 — оценка академической деятельности, включающая 6 индикаторов и 36 критериев: по контингенту, результатам обучения студентов и числу образовательных программ, реализуемых в вузе, академическим кадрам — профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательской и инновационной работе, международному сотрудничеству и информационному обеспечению Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, которые заполняли анкету 1 (вес-70%);

2) Анкета 2 — репутационная оценка качества деятельности вузов академической общественностью — национальными и международными экспертами (вес — 15%);

3) Анкета 3 — репутационная оценка выпускников вузов работодателями (вес. — 15%).

Напомним также, что в настоящее время в Казахстане, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, насчитывается 125 высших учебных заведений, в которых учатся 477 074 студента. Максимальное количество вузов в Казахстане было в 2004—2005 годах — 181, а максимальное количество студентов — в 2005 году — 775 762 студента. За рубежом учатся, по оценке политолога Марата Шибутова, более 100 000 казахстанцев, из них около 68 тысяч в России и 13 тысяч в Китае.

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По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики

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По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики

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