Составлен новый рейтинг вузов Казахстана

Астана, 20 июля 2017, 18:41 — REGNUM Рейтинг казахстанских вузов в девятый раз представило Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании. Из 125 действующих вузов участвовали в рейтинге 61, а вошли в окончательный список только 57. Ниже представлены их результаты по категориям. В таблицу включены по пять лучших вузов каждой категории — более подробные результаты можно узнать на сайте агентства.
Стоит учитывать, что национальные университеты получают в несколько раз большее финансирование, чем государственные университеты, а Казахстано-Британский технический университет является корпоративным и принадлежит АО НК «КазМуйнайГаз».
Национальный рейтинг лучших многопрофильных вузов
|№
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работо-дателей (максимум 15%)
|1
|Казахский национальный университет имени аль-Фараби
|70
|15
|14,87
|99,87
|2
|Евразийский национальный университет имени Гумилева
|68,55
|12,03
|15
|95,58
|3
|Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова
|48,22
|6,52
|7,31
|62,05
|4
|Карагандинский государственный университет имени академика Букетова
|41,76
|10,46
|6,8
|59,02
|5
|Павлодарский государственный университет имени Торайгырова
|43,79
|7,24
|3,69
|54,72
Национальный рейтинг лучших технических вузов
|№
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работодателей (максимум 15%)
|1
|Казахстано-Британский технический университет
|70
|10,68
|14,13
|94,81
|2
|Карагандинский государственный технический университет
|58,25
|12,62
|14,04
|84,91
|3
|Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева
|46,2
|15
|15
|76,2
|4
|Казахский национальный аграрный университет
|50,08
|11,33
|14,19
|75,6
|5
|Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева
|47,57
|12,95
|5,54
|66,06
Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов
№
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работодателей (максимум 15%)
|1
|Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
70
15
12,53
97,53
|2
|Алматы Менеджмент университет
61,13
13,24
9,87
84,24
|3
|Университет Нархоз
61,83
6,4
15
83,23
|4
|Университет «Туран»
58,56
8,46
14,68
81,7
|5
|Академия «Болашак» (г. Караганда)
51,76
5,56
4,23
61,55
Национальный рейтинг лучших медицинских вузов
№
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работо-дателей (максимум 15%)
|1
|Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова
70
14,37
13,83
98,2
|2
|Карагандинский государственный медицинский университет
52,67
15
15
82,67
|3
|Государственный медицинский университет города Семипалатинска
59,37
6,95
7,74
74,06
|4
|Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия
51,82
6,2
8,66
66,68
Национальный рейтинг лучших педагогических вузов
|№
|Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работо-дателей (максимум 15%)
|1
|Казахский государственный женский университет
|68,39
|15
|15
|98,39
|2
|Павлодарский государственный педагогический университет
|70
|10,59
|4,89
|85,48
|3
|Кустанайский государственный педагогический университет
|54,62
|9,94
|5,98
|70,54
|4
|Таразский государственный педагогический университет
|42,01
|11,27
|9,16
|62,44
|5
|Южно-Казахстанский педагогический университет
|28,74
|2,25
|3,76
|34,75
Методология рейтинга практически не изменилась по сравнению с предыдущим годами.
1) Анкета 1 — оценка академической деятельности, включающая 6 индикаторов и 36 критериев: по контингенту, результатам обучения студентов и числу образовательных программ, реализуемых в вузе, академическим кадрам — профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательской и инновационной работе, международному сотрудничеству и информационному обеспечению Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, которые заполняли анкету 1 (вес-70%);
2) Анкета 2 — репутационная оценка качества деятельности вузов академической общественностью — национальными и международными экспертами (вес — 15%);
3) Анкета 3 — репутационная оценка выпускников вузов работодателями (вес. — 15%).
Напомним также, что в настоящее время в Казахстане, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, насчитывается 125 высших учебных заведений, в которых учатся 477 074 студента. Максимальное количество вузов в Казахстане было в 2004—2005 годах — 181, а максимальное количество студентов — в 2005 году — 775 762 студента. За рубежом учатся, по оценке политолога Марата Шибутова, более 100 000 казахстанцев, из них около 68 тысяч в России и 13 тысяч в Китае.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан пытается удержать в стране абитуриентов