«Проклятый дом» — в Крыму многоэтажка может заживо похоронить жильцов

Симферополь, , 18:20 — REGNUM Жителей аварийного многоквартирного дома в посёлке Гвардейское на улице Острякова, 5, срочно необходимо расселить, поскольку здание в любой момент может обрушиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.

«По всему зданию расползлись огромные трещины, провисли балконы, подъезды — сырые и полуразрушенные. Любые попытки со стороны жильцов придать приличный внешний вид жилью терпят неудачу — через неделю-другую трещины берут своё и разрушают любой косметический ремонт», — отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Крыму Олег Бышук.

В ОНФ отмечают, что несмотря на то, что этот дом был признан аварийным несколько лет назад и его жильцов должны были переселить в новый не позже 31 декабря 2016 года, люди остаются на месте.

«Строительство постоянно затягивалось, а сроки сдачи откладывались. Строить жильё предстоит ещё долго и в ближайший год у людей едва ли появиться возможность заселиться в новые квартиры. Причины задержек: проблемы взаимодействия подрядчика и госзаказчика по вопросам перечисления средств и подписания актов», — пояснил общественник.

При этом новый дом находится в полутора километрах от ближайшей инфраструктуры, а магазины, аптеки, социальные учреждения остаются пока только на бумаге.

По убеждению активистов ОНФ, аварийный дом нуждается в экстренном расселении, поскольку дальнейшее проживание там людей опасно для их жизни.

Напомним, дом в Гвардейском был признан аварийным в 2014 году и включён в региональную программу по переселению из аварийного жилья. Местные жители неоднократно выражали опасения относительно места и качества строительства нового дома. Без ответа остались просьбы людей рассмотреть другие варианты для строительства дома или выплаты денежных компенсаций вместо предоставления нового жилья.

В частности, множество людей недовольны тем, что вокруг предлагаемого им варианта нет элементарных садика, поликлиники, магазина и даже нормального транспортного сообщения с социальными объектами.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты крымского ОНФ обратились в прокуратуру по вопросу качества домов для переселенцев из аварийного жилья в Симферопольском районе.