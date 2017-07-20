В ЛНР придумали новое название для жителей Донбасса

Луганск, , 17:57 — REGNUM Ученые ЛНР придумали новый термин для обозначения жителей Донбасса — «донбасситы». Об этом 19 июля в Луганске на пресс-конференции заявил и.о. ректора Луганского национального аграрного университета (ЛНР) Михаил Орешкин, передает ИА REGNUM.

«Мы издали книгу — это учебное пособие 1 часть «Луганщина. Славный путь через века и тысячелетия», где мы показываем нашу донбасскую общность. Даже был предложен термин «донбасситы» — жители Донбасса», — рассказал Орешкин.

Он также проинформировал, что ЛНР активно реализует программу по воссоединению народа Донбасса. В частности, в рамках проекта 10 абитуриентов с подконтрольной ВСУ территории Донбасса подали заявки на поступление в техникумы ЛНР.

«По гуманитарной программе воссоединения народов Донбасса подано 36 заявлений. Надо учитывать, что у нас есть два техникума. В Славяносербский техникум по гуманитарной программе подано шесть заявлений, а в Политехнический колледж — четыре. Т. е. мы участвуем в гуманитарной программе очень активно», — считает Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Донецке представители ЛНР, ДНР и 19 областей Украины подписали политическую декларацию о создании нового государства — Малороссии. Также был утвержден конституционный акт новообразования.

Примечательно, что на мероприятии не было лидеров ЛНР — главы ЛНР Игоря Плотницкого, главы Народного совета ЛНР Владимира Дегтяренко, полномочного представителя ЛНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислава Дейнего, представителей командования Народной милиции ЛНР, а также отцов основателей ДНР.

Позже пресс-служба администрации главы ЛНР Плотницкого опровергла участие официальных представителей ЛНР на встрече делегатов в Донецке по созданию Малороссии.