В Старой Ладоге в Ленобласти построят причал для туристических судов

Старая Ладога, Ленинградская область, , 17:32 — REGNUM До конца осени 2017 года в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области будет построен паловый причал для круизных речных судов. Соответствующее разрешение на реализацию инвестиционного проекта в древней столице Руси уже получено. Об этом сегодня, 20 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Работы по обустройству причального комплекса со стороны Никольского монастыря планируется завершить до конца осени, чтобы уже в навигационный период 2018 года он начал принимать первых туристов, прибывших в водным путем. На эти цели, по данным управления по транспорту Ленинградской области, будет направлено около 50 млн рублей частных инвестиций.

Благодаря новому причалу, остановку в Старой Ладоге смогут делать круизные суда, рассчитанные на размещение 200 пассажиров. Предполагается, что в следующем году подобная паловая конструкция появится и на правом берегу реки Свирь.

Работа по организации строительства причала ведется правительством Ленинградской области в рамках исполнения поручения президента России о создании общенационального культурно-туристского проекта на базе Старой Ладоги.

Причал палового типа представляет собой ряд вбитых в дно реки свай (палов), к которым швартуются суда, и переходной мосток, ведущий к корневой части причала, расположенной на берегу. В состав такого причала может быть включён понтон, располагающийся между линией палов и берегом. Такие причалы минимально используют береговую черту, что важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия, и не требуют больших временных затрат на капитальное строительство.

Старая Ладога — первая столица древней Руси, именно здесь в 862 году стал княжить Рюрик. Установленный археологами возраст поселения насчитывает более 1260 лет. Староладожская крепость сохранилась по сей день, ежегодно ее посещают десятки тысяч туристов.

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Добавим, что Старая Ладога является одним из ключевых городов туристического маршрута «Серебряное ожерелье России», в рамках которого реализуется проект по развитию туристкой инфраструктуры в селе. Недавно также заявлялось, что Старая Ладога станет центром туристического кластера, который активно формируется в Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, говоря о Старой Ладоге, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко напомнил, что именно там находится Церковь святого Георгия, где Александр Невский перед битвой крестил свой меч. Там же расположен один из первых деревянных храмов России — храм Дмитрия Солунского.

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