Москалькова: СКР допросил двух человек из списка «чеченских геев»

Грозный, , 17:24 — REGNUM Из списка лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из числа жителей Чечни Следственным комитетом были установлены два человека. Они были допрошены и факт преследования отрицают. Об этом сегодня, 20 июля, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Следственный комитет сообщил, что двоих из этих списков им удалось установить и допросить… Они живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют», — сообщила омбудсмен.

При этом Москалькова отметила, что всего существуют два списка, переданные «Новой газетой», — из 24 и 27 человек. Поиск остальных людей из этих списков, по ее словам, затруднен, так как в нем указаны только фамилии и инициалы. Также Москалькова отметила, что все проверочные мероприятия, которые проводит СКР, держит на контроле прокуратура Северо-Кавказского федерального округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Москалькова инициировала запросы в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру и МВД Чечни с просьбой проверить информацию о задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. В ответе правоохранителей было сказано, что с 1 января по 1 апреля 2017 года ни одного обращения о пропаже людей на территории Чечни не было.

О массовых фактах исчезновения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне заявила «Новая газета» 1 апреля 2017 года. Это сообщение вызвало волну возмущений правозащитников и политиков, в том числе и на западе. Газета передала Москальковой список лиц, которые якобы преследуются в Чечне за их нетрадиционные сексуальные взгляды.

Российский омбудсмен этот список в свою очередь направила в Следственный комитет. В промежуточном ответе ведомства было сказано, что пока фактов преследования геев в Чечне не установлено.

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Следственный комитет доложил об отсутствии фактов гонения на геев в Чечне