Госдума продлила срок лицензирования медучреждений Крыма

Москва, , 10:33 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий продление до 1 января 2020 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого на территории Крыма и Севастополя допускается осуществление медицинской деятельности без получения лицензии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу возможность оказания крымчанам и гостям полуострова медицинской помощи в правовом поле Российской Федерации после 1 октября 2017 года, когда истекает период лицензирования.

«Принятие закона позволит не допустить приостановления деятельности медицинских организаций на территории Крыма и Севастополя. Именно это является сегодня наиболее важным для работников этих организаций и тех, кого они обслуживают», — заявил депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

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