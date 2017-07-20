В Белгороде собирают предложения по благоустройству Соборной площади

Белгород, , 17:17 — REGNUM В Белгороде 19 июля состоялась публичная защита заявок, поданных на конкурс проектов по благоустройству Соборной площади. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, авторы защищали свои проекты перед представителями городского управления архитектуры и градостроительства, вузов, городской Общественной палаты, ОНФ и журналистами.

Техническим заданием было создание концепции создания «третьего места». Определение этого понятия авторам предложили дать самостоятельно.

Конкурсантам надо было разработать предложения по решению проблем Соборной площади: отсутствие архитектурной индивидуальности, отсутствие интереса у горожан, невозможность функционально использовать площадь все время, а не только в дни праздников. На площади просили предусмотреть места отдыха, вертикальное озеленение, модульные инсталляции и световые элементы, а также мобильные павильоны для культурных мероприятий и уличные библиотеки.

В своих проектах авторы предложили свои варианты функционального зонирования, площади, способов трансформации, которая не будет обходиться городу слишком больших денег, единой визуальной концепции. Эти идеи мэрия будет прорабатывать в первую очередь.

Участникам общественного обсуждения больше всего понравились проекты «Лицо Белого города» (Элла Емельянова, кафедра дизайна архитектурной среды БГТУ им. В.Г. Шухова», «Белгород — город добра и гостеприимства. Соборная площадь — сердце Белгорода!» (Женнифер Леткеманн, СОШ №49 г. Белгорода), «Путеводная звезда» (Елена Солодухина, ООО «Завод АрБет»), «Рубеж» (Геннадий Гребенников), «Ветер перемен» (Евгений Плешков), а также концепции благоустройства Соборной площади от Евгения Черкашина.

При этом план благоустройства должны выбрать сами белгородцы в ходе интернет-голосования. Идеи, которые больше всех понравятся горожанам, лягут в основу благоустройства Соборной площади. Тому, кто предложит лучший вариант благоустройства и займет первое место, вручат 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 50 тысяч, за третье — 20 тысяч. Еще 30 рублей заложено в бюджете на проведение церемонии награждения.

Работы будут оценивать по пяти критериям: «продуманная и выстроенная идеология проекта, философия места», «творческий взгляд», «проработка зонирования, функциональность зон», «успешность прохождения общественного обсуждения» и «перспектива реализации проекта, исходя из стоимости».

Проекты разместили на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Общественные обсуждения». Предложения, замечания и рекомендации принимают в управлении архитектуры и градостроительства до 1 августа.

Проголосовать за лучший проект можно на портале «Активный горожанин». В ближайшее время обсуждения всех поступивших проектов пройдут на заседаниях Советов территорий города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, судя по тому, с каким вниманием белгородцы отнеслись к конкурсному положению, обсуждение обещает быть острым. Вокруг проекта сразу возникли дискуссии: белгородцы уже пожаловались, что все улицы «задушены» бетоном и асфальтом, из-за чего лето в городе становится невыносимым — не хватает аллей, скверов и фонтанов. Также горожане считают, что вертикальное озеленение (растения и клумбы в плошках на вертикальных поверхностях — например, стенах) имеет смысл тогда, когда на открытой местности достаточно горизонтального озеленения — газонов, клумб, цветников.

Напомним, общим голосованием белгородцы в апреле выбрали также набережную, которую теперь благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Над концепцией объекта несколько месяцев работало ГУП «Белгородоблапроект». Там продумали пешеходную зону и велозону, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки и укрепленные подходы к воде, малые архитектурные формы. Для оформления набережной выбрали эко-стиль, большая ее часть останется неукрепленной, а все деревья обязательно сохранят.

Читайте ранее в этом сюжете: Вслед за набережной в Белгороде преобразят главную городскую площадь