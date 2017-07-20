Четверг, 20 Июля 2017 года
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Елена Мизулина снова внесла законопроект о запрете «беби-боксов»

Общество

Ранее такой законопроект был отклонен Госдумой

Москва, 20 июля 2017, 17:11 — REGNUM  Законопроект о запрете в РФ «беби-боксов» повторно внесла в Госдуму член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Предусматривается запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест для этого — «беби-боксов».

Законопроектом также предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание «беби-боксов» — предлагается налагать административный штраф в размере от 1 млн до 5 млн рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до девяноста суток.

«Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей. Это — крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах. Поскольку ранее внесенный мной законопроект был отклонен депутатами с нарушением регламента, я приняла решение внести его повторно и на этот раз рассчитываю на открытое его обсуждение. Только так мы сможем получить объективный ответ на вопрос, нужен закон или нет», — заявила Мизулина.

19 июня Госдума отклонила аналогичный законопроект Мизулиной.

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«Беби-боксы»