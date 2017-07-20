Завершено следствие по делу о нападении на омоновца на митинге в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Органы СКР по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела о применение насилия в отношении представителя власти. Речь идет об агрессии со стороны участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле 12 июня текущего года.

В совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, обвиняется 32-летний Владимир Абросимов. Максимальное наказание за это преступление — до пяти лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что днем 12 июня 2017 года обвиняемый, находясь на Марсовом поле, расположенном в Центральном районе Санкт-Петербурга, во время проведения несанкционированного митинга, ударил кулаком по спине полицейского», — заявили 20 июля в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сбор доказательств по уголовному делу завершен, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее предполагалось, что удар сотруднику ОМОН Росгвардии был нанесен ножом, но эта версия не подтвердилась. Абросимов был задержан сотрудниками петербургской полиции и помещен под домашний арест решением суда на срок до 13 августа.

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Массовая несанкционированная акция на Марсовом поле 12 июня была организована под лозунгами борьбы с коррупцией. Полиция пресекла незаконную акцию, на которую вышло несколько тысяч человек. Было задержано около 600 человек, они привлечены к административной ответственности.

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