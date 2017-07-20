Количество школьников в Латвии продолжает сокращаться

Рига, , 17:08 — REGNUM Количества школьников в Латвии достаточно для комплектации 130 средних школ. Таковы выводы исследования об оптимальной сети школ в стране, которые представил в министерстве образования и науки экономист-географ Янис Турлайс, сообщает портал Mixnews.lv.

Согласно результатам исследования, в 2016—2017 учебном году в Латвии было 313 средних, 22 вечерние и заочные школы. Количество учащихся в этом учебном году в средних школах уменьшилось до 34 699 человек, что примерно на 24 000 человек меньше, чем восемь лет назад.

Как заявил Турлайс, такого количества школьников достаточно, чтобы полностью укомплектовать 130 средних школ, а это означает необходимость преобразования по крайней мере 183 средних школ. Так, по мнению эксперта, в Риге в результате оптимизации пришлось бы преобразовать в начальные или основные 40 средних школ, в Даугавпилсе — четыре, в Вентспилсе, Лиепае и Юрмале — по три, в Резекне и Кулдиге — по две.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по сравнению с 2015 годом в 2016 году общее число школьников в Латвии уменьшилось на 443, а воспитанников детских садов — на 1000, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис. Также по данным Центрального статистического управления Латвии в 2016—2017 академическом году в учреждениях высшего образования Латвии учится на 2% меньше, по сравнению с предыдущим учебным годом — 82,9 тысячи студентов.

Напомним, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.

Согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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