Правительство РФ выделит на жилье для пострадавших в Беслане 310 млн рублей

Владикавказ, , 17:03 — REGNUM Северной Осетии выделены субсидии из федерального бюджета на решение жилищного вопроса жителей города Беслана, пострадавших в результате захвата школы в 2004 году. Постановление о предоставлении денежных средств в размере 310 млн рублей подписал 19 июля председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе главы региона.

На выделенные средства будет построено жилье для 473 граждан. Всего с 2012 по 2014 годы на завершение мероприятий по жилищному обустройству граждан, пострадавших в результате террористического акта в городе Беслане, который был совершен 1−3 сентября 2004 года, было выделено из бюджета России 727,7 млн рублей.

Однако полностью решить вопрос с жильем не удалось, так как в первоначальный список на получение квартир вошли не все, кто в соответствии с решением межведомственной комиссии имеет такое право.

Читайте также: Президент РФ выделил из своего фонда Северной Осетии 100 млн рублей

В связи с финансовыми проблемами, которые республика испытывает при решении этого вопроса, глава региона Вячеслав Битаров в марте 2017 года обратился за помощью к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он пояснил, что обязательства, которые имеются перед пострадавшими в бесланской трагедии гражданами, власти региона выполнить самостоятельно не в силах из-за большой дотационности и высокой долговой нагрузки.

Глава правительства РФ дал поручение министрам финансов и строительства представить согласованные предложения по решению проблемы жителей Беслана.

Заручившись обещанием поддержки федерального правительства, в апреле 2017 года Битаров заявил, что все пострадавшие при захвате школы в Беслане получат жилье в столице Северной Осетии — Владикавказе. В настоящее время эта долгое время не решаемая проблема сдвинулась с мертвой точки. В городе уже выделен участок под строительство многоквартирных домов и определен застройщик.

Читайте также: Пострадавшие в теракте в бесланской школе получат квартиры во Владикавказе

В мае 2017 года Владимир Путин на встрече с главой республики Вячеславом Битаровым сообщил о решении выделить Северной Осетии 100 млн рублей из резервного фонда президента РФ на неотложные нужды.