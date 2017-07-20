Госдума исключает уничтожение животных-вещественных доказательств

Москва, , 16:55 — REGNUM Законопроект о распоряжении животными, признанными вещественными доказательствами в уголовном деле, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Устанавливается, что признанные вещественным доказательством животные, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, по решению следователя, дознавателя передаются на хранение в установленном правительством порядке либо возвращаются законному владельцу (если позволяют обстоятельства дела). В случае, когда такое распоряжение невозможно — с согласия владельца или по решению суда безвозмездно передаются для содержания или разведения, в установленном правительством порядке.

«Принятие законопроекта позволит регламентировать порядок распоряжения животными в рамках уголовного процесса, который до настоящего времени не урегулирован, что нередко создает предпосылки для легализации добытых преступным путем животных или их уничтожения, с последующим извлечением выгоды», — пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

По общему правилу, установленному в Уголовно-процессуальном кодексе, вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления в силу приговора либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела. Исключения из этого правила установлены для вещественных доказательств, хранение которых при уголовном деле затруднено либо невозможно в силу тех или иных обстоятельств. При этом специальных норм о распоряжении животными, являющимися вещественными доказательствами в уголовном деле, в УПК РФ не содержится.

Поэтому на таких животных распространяются общие положения о том, что они либо передаются на хранение в предусмотренном правительством порядке, либо возвращаются законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания. А в случае невозможности обеспечить их хранение указанными способами — передаются для реализации в установленном правительством порядке. В таком случае распоряжение животными подпадает под регулирование Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено. С учетом специфики содержания таких животных — вещественных доказательств, их хранение до конца уголовного дела, как правило, затруднено, поэтому фактически исключается иной способ распоряжения ими, кроме реализации либо уничтожения, пояснил Крашенинников.