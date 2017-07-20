Ужесточается наказание за торговлю наркотиками в военных частях

Москва, , 16:42 — REGNUM Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный на территории воинской части, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Преступление переходит в раздел особо тяжких.

Торговлю наркотиками на территории воинских частей предлагается карать лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года, либо без такового.

Сейчас совершение указанного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении пособий военнослужащих, которых уволили после провала теста на наркотики. Предписывается не выдавать пособие, если военный не сдал обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов, или если совершил административное правонарушение, связанное с их употреблением без назначения врача.