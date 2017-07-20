Проблемы мигрантов: кому на Руси жить хорошо?

Москва, , 16:46 — REGNUM Мигранты, находящиеся в РФ, испытывают определенные трудности с разрешениями на проживание и работу, считает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM, относительно 2016 года в 2017-м миграционный поток снизился.

«Нельзя говорить про всех, например, патенты на работу получить проще, чем раньше. Но это в Москве, может быть в области, не во всех регионах одинаково. Разрешение на временное проживание, вид на жительство стало еще труднее получить», — отметила Флоринская.

По ее словам, положение мигрантов довольно тяжелое, их права не всегда соблюдаются в судах. Зачастую их выдворяют из страны, нарушая при этом законодательные нормы.

«Суды безобразные, депортация идет с нарушениями всех норм, то есть если ты не попал в жернова системы, приехал, сделал патент и работаешь, тебя никто не остановил, то вроде бы и нормально, легче стало это сделать. Если полицейский хочет с тебя мзду получить или ты кому-то не понравился или тебя поймали, что ты живешь не там, где зарегистрирован, а это большинство так живет, то дальше ты попадаешь в абсолютно несправедливую систему, и тебе будет оттуда не выбраться», — считает Флоринская.

Как она пояснила корреспонденту ИА REGNUM, в предыдущих годах наблюдался естественный прирост населения, а сейчас смертность превалирует над рождаемостью, и миграционный прирост компенсирует естественную убыль.

«Но все 90-е и все 2000-е, пока была естественная убыль, миграционный прирост компенсировал, когда наполовину, когда на ¾, ничего нового в этом нет», — заметила Флоринская.

По мнению Директора Центра изучения миграционной политики РАНХиГС Виктории Леденевой за последний год в России увеличилось количество мигрантов из стран Киргизии и Украины, причем из Киргизии — в большей степени. Поток беженцев из Украины можно назвать стабильным, за последние 2 года он выровнялся.

«Украина и Киргизия едут в первую очередь, потому что Киргизия вступила в Евразийский экономический союз, оттуда очень много едет к нам мигрантов. Украина за счет беженцев, но сейчас поток беженцев сократился, в прошлом году было много, сейчас уже не так. Киргизия дает большой прирост», — подчеркнула Леденева.

По ее словам миграционное законодательство в последнее время претерпевает положительные изменения, и в целом миграционная обстановка стала лучше, несмотря на противоречивые заявления правозащитных организаций.

«Я надеюсь, что в лучшую сторону меняется, тем не менее, разного рода правозащитные организации продолжают бить тревогу и говорят о том, что права мигрантов постоянно нарушаются, и суды проблемы мигрантов не решают, а выносят решения в пользу работодателей. Но в целом я считаю, что обстановка с мигрантами стала лучше, стало больше контроля, больше отслеживают миграционные нарушения», — считает Леденева.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последнему отчету Росстата миграционный прирост на 72,2% компенсировал естественную убыль населения России в январе — мае 2017 года. Естественная убыль населения России за указанный период составила 111,8 тысячи человек, при этом в 2016 году — 41,6 тысячи человек. 19 июля 2017 года Росстат обнародовал очередной отчет, согласно которому в России зафиксировано значительное превышение показателя смертности над рождаемостью.

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