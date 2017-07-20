Мэрия Ярославля: снятую в зоне ЮНЕСКО плитку используют в парках города

Ярославль, , 16:54 — REGNUM Работы по замене тротуарной плитки в зоне ЮНЕСКО Ярославля проводятся в рамках контракта «Выполнение работ по благоустройству территории и ремонту тротуаров автомобильных дорог в городе Ярославле в 2017 году». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.

Стоимость контракта, согласно информации сайта госзакупок, составила 56 млн рублей. Победителем признано московское ООО «ИнвестПромСтрой». Новая плитка произведена ярославским заводом «Сиян».

Замена еще хорошей плитки на «более лучшую» вызвала неоднозначную реакцию у представителей общественности. Они считают, что это, мягко говоря, не самое лучшее решение, так как в городе есть тротуары, состояние которых действительно требует принятия экстренных мер. Вызвала вопросы и судьба снятой плитки.

«Мы прекрасно понимаем, что исторический центр Ярославля основная туристская зона, наше лицо, и архитекторами был предложен единый облик, — пояснил заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. — К тому же участок города находится между двух рек, что дает изменения под основания плиточного покрытия. Принято решение усилить основание, будет изменена подложка. Демонтированная плитка хорошего качества будет применена повторно на городских площадках, в парках».

По словам Михаила Кузнецова, речь идет о парке на Даманском острове, парке Нефтяников и парке Победы. Сегодня ведутся работы на реконструированной площади Юности: там будет заменена плитка старого образца, которая уже износилась.