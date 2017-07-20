В Госдуме не исключают роста цен на авиабилеты из-за «безбагажных билетов»

Москва, , 16:24 — REGNUM В Госдуме не исключают роста цен на авиабилеты с введением «безбагажных билетов», передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. тарифная политика авиаперевозчиков закрытая, отмечает депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов.

«До тех пор, пока авиационные компании должны к нам придти на комитет, на рабочую группу и сообщить, что, друзья, формирование тарифа состоит из таких-то, таких-то критериев. Вот такая-то сумма каждый месяц в зависимости от рыночной цены составляет авиационный керосин, такая-то сумма — это аэропортовые сборы, такая-то — наша прибыль. И мы готовы со своей прибыли немножко уменьшить маржу в пользу тех людей, которые будут летать без багажа, вот тогда будет диалог понятный», — сказал парламентарий в ходе обсуждения законопроекта.

«Но мне кажется все-таки, и фракция ЛДПР в этом убеждена, что получится, как во всех магазинах, которые мы проходим с вами по любому городу и видим волшебные надписи «SАLЕ» — скидки, и люди думают, что ох, хорошо, как все это выгодно. Только они будут говорить: что, видите, мы вам сделали скидку, как чего-то без багажа, вы получите теперь билет дешевле. А дешевле чего, дешевле какой суммы, когда мы не понимаем, как сформирован этот тариф», — указал депутат.

Госдума приняла закон, исключающий для купивших невозвратные билеты из тарифа на авиаперевозку расходы, связанные с перевозкой багажа при его отсутствии. Закон сохраняет бесплатную перевозку ручной клади, но уточняет, что перевозчик обязан информировать пассажиров об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.

Поправками в Воздушный кодекс устанавливается возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы.

Закон предусматривает два альтернативных способа определения нормы бесплатного провоза багажа (не менее двух мест либо 10 кг багажа на одного пассажира), а также возможность их комбинирования.

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