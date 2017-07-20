Правительство Москвы меняет приоритеты транспортной политики

Москва, , 16:29 — REGNUM Правительство Москвы отказывается от идеи создать «автомобильное счастье» и переориентировалась на формирование идеальной среды для пешеходов и развитие общественного городского транспорта, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Реконструкция площади Тверской заставы и прокладка там впервые в столице более чем за 30 последних лет трамвайных путей вместо строительства подземной стоянки, торгово — развлекательного центра и циклопической развязки служат тому прямым доказательством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Транспортная политика московских властей коренным образом меняется. И меняется она в разумную сторону. Сделать в Москве автомобильное счастье невозможно физически. На этого не хватит ни денег, ни пространства. Задача невыполнимая, а потому и бессмысленная» — сказал Михаил Блинкин.

Он считает, что правительство Москвы совершенно разумно решило сменить приоритеты в своей транспортной политике. Вместо того, чтобы строить в городе новые магистрали и огромные развязки, стали создавать более комфортную пешеходную среду и развивать общественный транспорт.

«Реконструкция старых и строительство новых развязок на МКАДе — это абсолютно уместная вещь. Но делать циклопические развязки в центре города — это значит переносить точку затора с одного места на другое. И не более того», — поделился Михаил Блинкин.

Решение завести трамвай с Лесной улицы к Белорусскому вокзалу, по его мнению, это как раз в русле этой политики.

«Остается тяжелое пересечение Бутырского и Грузинского вала. Легче там не станет. Но если разумным образом настроить светофорные циклы, то и намного хуже тоже не будет» — сказал Михаил Блинкни.

Появление же наземного маршрута к Белорусскому вокзалу можно только всячески поддержать. Потому что пока вся транспортная логистика вокруг Белорусского вокзала привязана только к метро или автомобилям, что явно недостаточно. «Поэтому наземный транспорт обязательно надо было добавить, вот его и добавили». — прокомментировал действия столичных властей директор Института экономики транспорта.

«За время Лужкова Москва потеряла треть трамвайных путей. — сообщил Михаил Блинкин, — И это у нас происходило, когда весь мир в прямом смысле пересаживался на трамвай. В крупнейших города мира в последние годы происходят процесс прямо противоположные тому, что было еще совсем недавно у нас — трамвайный транспорт восстанавливается везде, где только есть для этого условия».

По его словам, во всем мире существует на сегодняшний день два мощнейших тренда в развитии общественного транспорта. Это развитие рельсового транспорта — трамвая, метро, электричек, так называемых, легкорельсовых систем (Light Rail), и «всего, что на колесах, но экологически чистое».

«В современных городах трамвай все чаще используется. Его активно развивают. А также легкорельсовый транспорт, метро, электрички. Все это очень хорошо сочетается, интегрируется. Есть богатый мировой опыт их использования. Надеюсь, что Москва будет его успешно перенимать». — сказал Михаил Блинкин.

По его мнению, судя по тому, как развивается городской транспорт, самые плохие перспективы у троллейбуса. Скорее всего уже в недалёком будущем он исчезнет из городского ландшафта. Главная причина — верхний токосьем. На фоне развития экологически чистых и инновационных двигательных систем с использованием электрической тяги подобные конструкции становятся анахронизмом.

Трамвайные пути проложат на Лесной улице — от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. Их протяженность составит 1,22 километра. Также около Белорусского вокзала построят разворотное кольцо. А для посадки и высадки пассажиров на площади появится трамвайная остановка «Белорусский вокзал» с повышенной платформой, на которой разместят павильон для ожидания. Планируется, что по новому трамвайному кольцу запустят шестидверные трамваи «Витязь-М». Их оснастят спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля.

Регулярное трамвайное движение в Москве началось 26 марта 1899 года. Первый маршрут проходил от Бутырской заставы до Петровского парка. На сегодняшний день в столице существует 51 маршрут. Они обслуживаются пятью депо, объединенными в Единый трамвайный филиал ГУП «Мосгортрнас». Длина путей составляет 417 км. В год столичный трамвай перевозит порядка 214,5 млн человек. В пассажирской эксплуатации находятся 916 пассажирских и 91 служебный вагон. Также есть 25 музейных вагонов.