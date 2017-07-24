«Мост искусств-2017» вновь объединит в Ростове-на-Дону звёзд мирового кино

Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM В третий раз Ростов-на-Дону станет площадкой для проведения международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS. Как передает ИА REGNUM, в августовские дни в южной столице будет представлено 50 конкурсных и внеконкурсных кинолент. В конкурсную программу 2017 года вошли 10 полнометражных фильмов из Франции, Чехии, Словакии, Мексики, Испании, Германии, России, Бразилии, Ирана и Японии. А в рамках внеконкурсной программы заявлено две работы ростовских кинематографистов.

По словам донского губернатора Василия Голубева, международный фестиваль BRIDGE of ARTS можно считать одним из лучших событийных проектов России. Это не только площадка для показа кинолент. Это событие, привлекающее к донскому краю людей со всего мира.

«BRIDGE OF ARTS» — означает мост искусств. Ростовская область — земля талантливых людей: режиссёров, актёров, деятелей искусств. Важно, чтобы именитые кинодеятели из разных стран делились опытом, общались на донской земле. Донская земля богата талантами. И о них необходимо рассказывать. О них должны знать не только в Ростовской области, а во всей России и в мире. Событие, которое проходит на донской земле третий год, — это новое движение вперёд», — считает Василий Голубев.

Стоит отметить, что фестиваль мотивационного кино внесён в календарь туристских событий Ростовской области наряду с традиционным праздником «Донская уха», фестивалем «Осада Азова 1641 года», этнографическим праздником «Донская лоза». Ежегодно туристские событийные мероприятия на донской земле посещает более 100 тыс. человек.

Председателем жюри основного конкурса фестиваля мотивационного кино и спорта стал режиссёр, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан (Канада) — обладатель премии «Оскар» за декорации к фильму «Звёздные войны», номинант на премию американской киноакадемии за декорации к фильму «Чужой». Вместе с ним оценивать полнометражные игровые ленты будут режиссёр, сценарист Милчо Манчевски (Македония — США), актриса Мария Голубкина (Россия), продюсеры Ник Пауэлл (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия).

На фестивале особое внимание уделят деловой программе. Это площадка, которая дает импульс развитию кинобизнеса. Поэтому главной темой делового форума фестиваля BRIDGE of ARTS 2017 станет «Экономика кино: новые рынки». В рамках делового форума 24−25 августа пройдут круглые столы, которые объединят крупнейших игроков российского кинорынка, состоятся мастер-классы известных российских и зарубежных режиссёров и продюсеров, творческие встречи с популярными российскими и зарубежными актёрами, сценарные и продюсерские питчинги проектов.

Особое внимание будет уделено созданию на Дону кинокластера. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития кино‑ и телепроизводства на территории Ростовской области было подписано в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев, исполняющая обязанности гендиректора «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциацией продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Стороны договорились взаимодействовать в методическом, информационном, консультационном и организационном сопровождении развития кино‑ и телепроизводства на территории Ростовской области. Специалисты уверены, что создание на Дону кинокластера не только привлечет в регион инвестиции, но и создаст поток туристов, новые рабочие места.