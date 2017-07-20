Депутат Госдумы: Жителям Северного Кавказа отказывают в автокредитах

Грозный, , 16:14 — REGNUM Жители субъектов Северо-Кавказского федерального округа не могут получить автокредиты в других субъектах РФ. Факты кредитной дикриминации по прописке выявил депутат Государственной думы РФ заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев.

По словам депутата, ему не раз приходилось сталкиваться с жалобами жителей Юга России и Северного Кавказа о том, что они не могут по взять кредит на покупку автомобиля в банках, расположенных на территории Москвы. Саралиев решил проверить ситуацию сам.

Он приехал в московский автосалон и попытался взять автокредит на свое имя, однако ему отказали все банки-партнеры магазина, в том числе банк «ВТБ 24», где депутат уже много лет является клиентом и держателем банковских карт с зарплатным проектом, написал он на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что кредитная история у него абсолютно чистая — он ни разу не брал у банков взаймы, кроме того, Саралиев длительное время проживает в Москве. Причиной отказа стала его постоянная регистрация в городе Грозном Чеченской Республики.

Его помощнику же, отправившемуся в автосалон по просьбе депутата, автокредит одобрили, несмотря на то, что тот не имеет даже временной прописки в Москве. Местом его постоянной регистрации является деревня в Нижегородской области.

«К большому сожалению, вынужден признать, что если у банков, участвующих в автокредитовании, нет доверия к гражданам России — жителям регионов СКФО и ЮФО, то мое доверие к данным банкам также отсутствует. Направил руководству «ВТБ 24» уведомление о расторжении договорных отношений и вчера закрыл все свои счета», — написал депутат.

Факты отказа в автокредитах гражданам России, проживающим в СКФО и ЮВО, Саралиев назвал дискриминацией и ущемлением прав. Он сообщил, что направил депутатский запрос председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной по данному факту. Его подписали еще ряд депутатов Госдумы РФ, такие как Магомед Селимханов, Валерий Газзаев, Алихан Харсиев, Юшаа Газгириев, Ахмед Догаев, Николай Брыкин, Виталий Милонов, Ольга Окунева, Михаил Кузьмин, Батор Адучиев.

В запросе народные избранники просят обратить внимание на проблему и рекомендовать банкам исключать дифференциацию клиентов по территориальному или национальному признакам при приеме решений о выдаче кредитов.

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Отметим, что Чечня наряду с Дагестаном и Северной Осетией входят в число субъектов РФ, у жителей которых меньше всего задолженностей по кредитам. Так, на каждого жителя Чечни в возрасте от 21 до 60 лет приходится в среднем 1908 рублей кредитов, а в Дагестане — 2217 рублей. В то время как в целом по стране средняя сумма задолженности по кредитам составляет 15 089 рублей.

В Чечне и Кабардино-Балкарии также меньше всего долгов по автокредитам — 8,8 и 8,7% соответственно.

В тройку самых закредитованных регионов в расчете на душу населения вошла Карачаево-Черкесия с показателем задолженности 20 179 рублей.

В то же время Ингушетия стала лидером по доле просроченных кредитов — 53,2% — в общем количестве займов. В расчете на душу населения средний объем задолженности в Ингушетии составляет 10 377 рублей.

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