Блогер из Ростова-на-Дону и Поклонская договорились о сотрудничестве

Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM

Блогер из Ростова-на-Дону и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская договорились о сотрудничестве. Ответственность за работу со средствами массовой информации и избирателями взял на себя автор открытого письма о «Посиделках у Примадонны» Вадим Манукян. Об этом он поделился с региональными интернет-изданиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер прославился на всю страну в январе 2017 года после того, как написал обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой об улучшении новогоднего шоу в 2018 году.

«То, что происходило в новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Поверьте, мало, кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». У вас много интересных проектов, но новогоднее телевидение нужно менять», — считает автор открытого письма.

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Теперь Манукян будет работать в качестве помощника экс-прокурора Республики Крым. В течение месяца ростовчанин неоднократно беседовал с Натальей Поклонской, одно из интервью он выложил в социальных сетях.

«Мы начали лучше узнавать позицию друг друга по разным вопросам федеральной повестки дня, в том числе по самым резонансным темам. Стало очевидно, что мы сошлись, прежде всего, в вопросе нравственности и в осуждении продвижения пошлости на ТВ, в театре и кино», — рассказал Манукян порталу Don24.ru.