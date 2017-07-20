Калининградские власти не связывают «суперлужу» с возведением арены к ЧМ-18

Калининград, , 15:37 — REGNUM Власти Калининградской области исключили взаимосвязь между выявлением зон подтопления на острове Октябрьском и строительством там же футбольного стадиона к ЧМ-2018. Об этом сегодня, 20 июля, заявил врио министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрий Шитиков.

Напомним, в начале июля на портале госзакупок был объявлен тендер на выполнение работ по определению зон подтопления на острове, где строится арена к ЧМ-2018. Согласно документации, подрядчику предстоит определить и исследовать зоны затопления участка на Октябрьском острове, чтобы «предотвратить негативное воздействие вод и оградить население и хозяйственные объекты от подтоплений».

Начальная стоимость контракта — 630 тыс. рублей. Подрядчик будет определен завтра, 21 июля.

«Определение границ возможного подтопления — это плановая работа, которая предшествует освоению новых территорий, расположенных в непосредственной близости от водных объектов», — заявил Шитиков, уточнив, что работы проводятся согласно постановлению правительства РФ № 360 от 18 апреля 2014 года и не связаны с работами по строительству стадиона.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что сомнения относительно строительства арены к ЧМ-2018 на ранее не застраиваемом ни в немецкое, ни в советское время острове появились еще на стадии проектирования.

В частности, нынешний депутат Госдумы Александр Пятикоп заявлял, что «остров — не самое подходящее место для строительства стадиона». «Мы уже имеем факты просадки домов на ул. Октябрьской, когда жителей пришлось расселять на ул. О. Кошевого и Батальную. Для «посадки» такого крупного объекта на острове потребуются значительные средства на укрепление почв, сваи придется вбивать чуть ли не на 40 метров в глубину», — говорил Пятикоп.

Однако затем специалисты вынесли заключение, что песчаный остров выдержит конструкцию массой 60 тысяч тонн.

Две недели назад рядом со стадионом образовалась внушительная водная линза длиной около 100 метров. В Минстрое Калининградской области тогда сообщили журналистам, что причиной «суперлужи» стали незавершённые работы по прокладке ливнёвки.

Позднее врио губернатора Антон Алиханов дополнил, что из-за поздней консолидации грунта на острове до сих не построена треть дорог, ведущих от стадиона к основной части острова.