В Тюмени открылся форум активных граждан «Сообщество»

Тюмень, , 15:31 — REGNUM Представители бизнеса, власти, общественные деятели собрались на форуме «Сообщество» в Тюмени. В течение двух дней будут искать удобные механизмы взаимодействия для решения общих социальных проблем.

«Сообщество» — это и школа дружбы, и школа повышения квалификации, и импульс для власти и для бизнеса, отметил председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России Владислав Гриб, выступая на открытии форума.

«Одна из главных задач форума — сокращение дистанции между гражданами, НКО и властью. Это также означает повышение эффективности работы общественных организаций. Участники смогут обменяться лучшими практиками, наладить профессиональные контакты и задать вопросы представителям Общественной палаты России и Тюменской области», — отметил Владислав Гриб.

Владимир Якушев

Губернатор Тюменской областиуверен, что представители некоммерческих организаций не только получат на форуме новые знания, но и смогут поделиться опытом с властью.

«Мы должны помочь НКО с грантами, бюджетными средствами. В реестре Тюменской области около 500 некоммерческих организаций. Они ведут работу в разных направлениях: помогают людям с ограниченными возможностями, организуют досуг населения, проводят культурные и спортивные мероприятия. НКО должны помогать государству и взять на себя часть функций по оказанию социальных услуг. Но для этого предстоит совместная учеба и активных сообществ, и представителей власти. Будем взаимно расти и помогать людям», — подчеркнул Владимир Якушев.

За два дня гости форума примут участие в десятках тренингов, мастер-классов и дискуссий, смогут познакомиться с лучшими практиками добровольчества и социального предпринимательства, наладить взаимодействие всех заинтересованных структур.

Форум проходит при поддержке Общественной палаты России.