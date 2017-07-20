Алексеева угостила Путина шампанским и пирожными

Москва, , 15:29 — REGNUM Правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева угостила президента РФ Владимира Путина, который приехал в гости поздравить ее с юбилеем, шампанским и пирожными.

Алексеева пояснила, что была приятно поражена визитом главы государства. Сев с ним за стол, правозащитница сказала, что всегда хотела выпить с Путиным шампанского в свой день рождения.

«Шампанское мы пригубили. Я говорю — вот, попробуйте, трубочки очень вкусные, Лена печёт. Он говорит: «А можно с собой взять?» Я говорю: «Можно», — цитирует Алексееву РИА Новости.

Причем, уходя, Путин забыл коробку с пирожными, а спустя пять минут приехал «какой-то человек» и забрал угощение.

В качестве подарка Путин привез Алексеевой букет цветов, гравюру с видом Евпатории и декоративную тарелку ручной работы с петербургского фарфорового завода с изображением ее альма-матер — МГУ им. Ломоносова.

Людмила Алексеева — российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы (1976), с 1996 года — ее председатель.

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