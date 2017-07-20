Темпы сокращения населения Латвии продолжают расти

Рига, , 15:29 — REGNUM В первом полугодии 2017 года в Латвии зарегистрировано на 990 детей меньше, чем за тот же период 2016 года, — 10 175 новорожденных. Такие данные представило Центральное статистическое управление (ЦСУ), сообщает портал Mixnews.lv.

При этом умерло 14 923 жителя страны, что на десять человек больше, чем годом ранее. Таким образом, согласно данным ЦСУ, в течение полугода из-за естественной убыли население Латвии уменьшилось на 4748 человек, в первом полугодии 2016 года — на 3748.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, естественный прирост населения в Латвии сохраняется негативным уже с 1991 года. На 1 июля 2017 года, численность населения Латвии составляла 1,938 млн человек. В 2016 году Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению численности населения, об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

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