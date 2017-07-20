В ФССП опровергли «безнадежные» долги граждан РФ на 1 трлн рублей

Москва, , 15:07 — REGNUM Федеральная служба судебный приставов не признавала 1 трлн рублей долгов граждан РФ по банковским кредитам безнадежными, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ФССП, в настоящее время «безнадежными» являются 11% долгов граждан РФ по кредитам — это 247 млн рублей. Эта сумма приходится на 488 тыс. исполнительных производств.

Всего на исполнении находится более 4,3 млн производств, по ним взыскивается 2,6 трлн рублей по просроченным кредитам. Всего с начала 2017 года удалось взыскать на 46% больше средств по этой категории дел, чем в аналогичном периоде 2016 года.

По 81% исполнительных производств судебные приставы осуществляют меры принудительного исполнения. Их низ 37% долгов взыскиваются через зарплату и другие доходы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что планируется списание ФССП порядка одного триллиона рублей безнадежных долгов российских граждан перед банками.

Источник пояснил, что причиной для окончания производства обычно становится невозможность взыскания задолженности.

Читайте ранее в этом сюжете: Служба судебных приставов РФ нашла решение по безнадежным долгам