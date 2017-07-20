Только один петербургский вуз попал в топ-10 поисковых запросов Яндекса

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM В десятке российских вузов по поисковой популярности у пользователей Яндекса оказался только один петербургский вуз — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Тройку лидеров составили московские вузы, но СПбГУ сумел закрепиться на 4-м месте. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

Всего в рейтинг поисковой популярности вошли 264 вуза из Национального рейтинга российских университетов, опубликованного в начале лета. Более высокое место вуза в рейтинге говорит о том, что про него больше спрашивают пользователи поисковой системы.

«Первое место и в поиске Яндекса, и в Национальном рейтинге университетов занял МГУ — на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы», — отметили авторы исследования.

На втором месте — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, на третьем — НИУ «Высшая школа экономики».

СПбГУ, как уже говорилось, на четвертой позиции, а за ним в пятерке лидеров — Казанский (Приволжский) федеральный университет и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (НИУ).

Добавим, что в Национальном рейтинге университетов СПбГУ занимает третье место.

«Часто популярными в поиске оказываются не те вузы, которые получили высокую оценку в Национальном рейтинге: в топ-20 одного рейтинга присутствует только половина вузов из другого, а в топ-50 — меньше двух третей», — обратили внимание в «Яндексе».

Помимо общей популярности вузов, в компании посчитали показатель их регионального влияния — число субъектов Федерации, где они вошли в топ-10 самых популярных.

СПбГУ стал одним из главных университетов для 31 региона, в основном на севере и северо-западе России. Наибольшее влияние на регионы — у МГУ: он попал в первую десятку в 70 из 85 регионов.

Почти во всех городах самыми популярными оказались местные вузы, отметили авторы исследования. Лидерами по суммарному поисковому интересу иногородних пользователей ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург.

Читайте также: МГУ и СПбГУ смогут присуждать ученые степени до 1 сентября 2018 года