На Саратовскую область надвигаются грозы с ураганом

Саратов, , 14:49 — REGNUM На территории Саратовской области к вечеру 20 июля, а также ночью и днём 21 июля прогнозируются грозы, при грозах шквалистое усиление северо-западного ветра, порывы 12−17 м/с, местами в Левобережье 20 м/с. Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском упpавлении по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, в Саратове ночью 21 июля местами ожидается гроза со шквалистым ветром, порывы до 15 м/с.

По данным ведомства, ночью температура воздуха составит +14 … +19 °C, местами в Левобережье +23 °C. Днем 21 июля в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6−11 м/с, при грозе шквалистое усиление порывы 12−17 м/с, в Левобережье до 20 м/с. Температура воздуха +24 … +29 °C, местами в Левобережье до +34 °C.

В Саратовской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Саратовского гидрометцентра, характер погоды в регионе с 17 по 23 июля будет сложным и очень неустойчивым. Он будет обусловлен прохождением через Поволжье холодного атмосферного фронта с дальнейшим формированием на нем нового активного циклона .В связи с этим местами по территории области ожидаются сильные грозы со шквалистым усилением ветра до «сильного», локальные ливни, возможен град. Температурный режим днем будет +24…+29°, на востоке — юго-востоке области +30…+35°.

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