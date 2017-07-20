Работы по программе «Моя улица» идут с опережением графика — Собянин

Москва, , 14:38 — REGNUM В Москве несмотря на дождливое лето с опережением графика идут работы по программе «Моя улица», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе осмотра реконструируемого участка в районе станции метро «Добрынинская» глава города заявил, что в высокой степени готовности находятся восемь объектов, еще по двум работы идут с опережением графика.

Так, движение по большей части Бульварного кольца уже запущено, первые участки Садового кольца уже открываются — улицы Житная и Коровий вал. Там приведены в порядок фасады, тротуары, освещение.

«Еще все работы не сделаны, но, тем не менее, уже практически готовые объекты», — пояснил Собянин.

Работы по программе «Моя улица» планируется завершить ко Дню города. Собянин подчеркнул, что власти не намерены «дожидаться» этой даты: все объекты будут вводиться по готовности.

Напомним, «Моя улица» предусматривает обновление тротуаров, расширение пешеходной зоны, создание велосипедных дорожек в Москве. Также проводится обновление фасадов зданий, устанавливается освещение, проводится посадка деревьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в программу «Моя улица» в 2017 г. вошло 87 объектов — улицы, бульвары, набережные, площади. В апреле началось благоустройство этих территорий.

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