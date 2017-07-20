Участник акции в Москве получил срок за кинутый в полицейского кирпич

Москва, , 14:32 — REGNUM Ветеран боевых действий в Чечне Станислав Зимовец, обвиняемый в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 26 марта в центре Москвы, приговорен к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Тверской районный суд.

«Суд постановил признать С. Зимовца виновным и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, молодой человек бросил кирпич в спину сотрудники Нацгвардии на Пушкинской площади, после чего скрылся в толпе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта текущего года в некоторых крупных городах Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания некоторых участников.

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