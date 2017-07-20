Обманутым дольщикам Москвы нарисуют дорожную карту

Москва, , 14:33 — REGNUM По каждому проблемному объекту в Москве до 1 августа 2017 года будет создана дорожная карта, заявил Сергей Собянин на встрече с представителями нижней палаты Госдумы по вопросам защиты прав участников долевого строительства. Об этом 20 июля сообщает портал Стройкомплекса Москвы.

«В Москве до 2011 года было порядка 40 проблемных строек. Всего около 15 тыс. обманутых дольщиков мы имеем с того периода строительства. Из них 11 тыс. дольщикам мы проблему закрыли. Еще остается около четырех тысяч, вопрос по 1,9 тыс. дольщиков находится в процессе решения», — отметил градоначальник.

Помимо того, что созданная по поручению президента РФ дорожная карта по каждому проблемному объекту будет направлена в Минстрой России, ситуация вокруг недостроенных объектов и далее будет оставаться в сфере внимания московских властей. По словам Сергея Собянина, мэрия с применением сил и других возможных методов, продолжит понуждать застройщиков к решению проблемы обманутых дольщиков.

«Я имею в виду и судебные, и уголовные преследования с помощью наших коллег в правоохранительных органах, экономические стимулы для того, чтобы закончить строительство, и организационные, конечно. Так что надеюсь, все эти проблемы так или иначе будут решены», — заключил мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня 2017 года в стенах Госдумы прошли общественные слушания посвященные проблемам обманутых дольщиков. Как заявил в ходе мероприятия спикер нижней палаты Вячеслав Володин, парламентарии намерены не только воспрепятствовать дальнейшему появлению пострадавших от недобросовестных застройщиков, но и решить проблемы уже обманутых. Для этих целей будет создан специальный компенсационный фонд.

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