Ритульный бизнес в Саратовской области оценили, контроль возложили на совет

Саратов, , 14:34 — REGNUM Депутаты Саратовской городской думы проголосовали за законопроект, наделяющий мэрию Саратова полномочиями создания попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела. Как сообщили ИА REGNUM в городском парламенте, предполагается, что в его состав войдут представители общественности и духовенства.

Законопроект наделяет полномочиями администрацию города по созданию такого общественного органа, как попечительский совет, определению порядка его формирования и полномочий, отметили в парламенте Саратова. Депутаты поддержали проект решения и вынесли его на заседание городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам главы Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо, теневой рынок ритуальных услуг в регионе составляет 3,5 млрд рублей. По словам Ландо, ежегодно в области умирает свыше 30 тыс. человек. Рынок ритуальных услуг только в Саратове делят между собой 24 ритуальных компании.

«Не успел человек умереть, труп не остыл еще, по его адресу 8 компаний явились и предложили свои услуги, — заявил Ландо на заседании Общественной палаты в ноябре 2016 года. — Что происходит: у людей горе, они не в состоянии адекватно оценить всю ситуацию, а им фирма говорит — мы вам все сделаем, но за это нужно платить». Он заявил, что информация в похоронные конторы об умерших поступает от «агентов» из полиции, медицинских служб, моргов. По утверждению Ландо, медработникам платят за такие услуги по 3 тыс. рублей, а полицейским — по 5 тыс. Эти суммы включаются в стоимость услуги

«С похоронных контор было собрано 31 млн рублей налогов вместо 140−150 млн», — констатировал глава Общественной палаты региона.

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