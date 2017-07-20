Президент РФ заехал в гости к Алексеевой и поздравил с 90-летием

Москва, , 14:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую правозащитницу, главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву с 90-летием лично: он заехал к ней в гости.

Алексеева приняла президента РФ Владимира Путина в своей квартире на Старом Арбате, глава государства заехал к ней перед вылетом в Йошкар-Олу.

Путин подарил Алексеевой большой букет цветов и гравюру с изображением вида Евпатории. В этом крымском городе Алексеева родилась 20 июля 1927 года.

Глава государства поздравил правозащитницу с юбилеем и поблагодарил за «жизнь ради людей». Алексеева призналась, что приезд президента стал для нее абсолютной неожиданностью.

«Вы занимались главным. Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы — по-своему», — сказал Владимир Путин.

Людмила Алексеева — российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы (1976), с 1996 года — ее председатель. В 2002—2012 годах входила в состав Комиссии по правам человека при президенте России (сейчас — Совет по правам человека), являлась одним из организаторов и сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.

2013 году Алексеева была в числе номинантов на Нобелевскую премию мира.

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