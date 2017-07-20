В конкурсе президентских грантов приняли участие НКО из 84 регионов России

Москва, , 14:13 — REGNUM Объединенный экспертный совет завершил независимую экспертизу проектов некоммерческих организаций, поданных на конкурс президентских грантов.

Прием заявок на первый в текущем году конкурс президентских грантов среди представителей «третьего сектора» завершился 31 мая.

Всего на конкурс было подано 6 623 заявки, что на 40% больше, чем максимальное количество заявок по всем операторам в прошлые годы, и почти в два раза больше среднего числа заявок на один конкурс. Об этом заявил журналистам председатель объединенного экспертного совета, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«В этом году у нас были изменения в системе подачи заявок, были существенно изменены требования к документам, и это позволило гораздо большему числу проектов принять участие в конкурсе президентских грантов», — подчеркнул Андрей Клепач.

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Особенностью конкурса 2017 года стала отмена «бумажной волокиты». Теперь подача заявок, документов и отчетности будет производиться в электронной форме через личный кабинет на интернет-портале президентскиегранты.рф.

В первом конкурсе текущего года приняли участие представители почти всех регионов России, (кроме Магаданской области).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 6 623 проектов, поступивших на конкурс, до экспертизы были допущены 5 888.

Экспертам пришлось отказать 690 заявителям в связи с несоответствием требованиям положения о конкурсе, а 45 заявок были отозваны самими соискателями грантов.

Проекты были рассмотрены 460 независимыми экспертами. На каждую заявку пришлось как минимум два эксперта.

Наиболее востребованными направлениями в конкурсе 2017 года оказались охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, сохранение исторической памяти, поддержка проектов в области искусства.

Победители конкурса президентских грантов будут объявлены 31 июля на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Мероприятие проведет председатель комитета, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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