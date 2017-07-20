Москва стала лидером по темпам прироста продолжительности жизни

Москва, , 14:03 — REGNUM Москва стала лидером среди европейских столиц по темпам увеличения средней продолжительности жизни, заявил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, это мнение экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), высказанное на совещании 12 и 13 июля 2017 года в городе Дарем (Англия).

«Эксперты ВОЗ отметили, что Москва стала номером один по скорости динамики увеличения средней продолжительности жизни в городе, за пять лет она увеличилась с 74,5 лет до 77,2 лет. Раньше такого рейтинга не было, смотрели общие показатели», — цитирует Мелика-Гусейнова ТАСС.

Причинами позитивной динамики стало снижение смертности среди жителей Москвы от болезней системы кровообращения. Также положительную роль сыграло быстрое и своевременное оказание медицинской помощи: Москва занимает одно из первых мест по скорости приезда медиков (восемь минут против 10−15 минут в других странах).

Смертность от ишемической болезни сердца в Москве сократилась на 33% за пять лет, пояснил эксперт. Он также отметил улучшение показателей по раннему выявлению новообразований на ранней стадии онкологического заболевания — с 52,1% до 55,2% за пять лет.