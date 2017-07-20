В Шанхае из-за угрозы пожара демонтируют офисные капсулы для отдыха

Шанхай, Китай, , 14:00 — REGNUM В Шанхае начался демонтаж капсульных зон отдыха, открытых в мае в трех крупных бизнес-центрах. Капсулы для сна были демонтированы по решению властей, посчитавших, что данный вид отдыха опасен с точки зрения пожарной безопасности.

Капсулы для сна — пилотный проект китайской компании Xiangshui Space, которая, переняв опыт японцев, построила в крупных торговых и бизнес-центрах индивидуальные зоны отдыха для сотрудников компаний. Всего за 10 юаней любой желающий мог арендовать капсулу на полчаса для того, чтобы вздремнуть или просто полежать в тишине, пишет «Наньцзао жибао».

Несмотря на то, что стартап пользовался успехом среди жителей Шанхая и Пекина, власти КНР приняли решение отказаться от подобного пространства, заявив о том, что в случае пожара посетители капсул сна могут оказаться в серьезной опасности.

Руководство Xiangshui Space пока не прокомментировало решение властей о демонтаже всех капсул. С 18 июля доступ к сайту компании оказался ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более чем в 200 крупных городах Китая в ночное время превышаются допустимые нормы шума. За минувший год региональные власти получили более 354 тыс. письменных жалоб местных жителей, возмущенных уличным шумом в ночное время. Жители крупных городов КНР предпочитают поспать во время обеденного перерыва.

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