Детские «онлайн-казино». Запретить нельзя разрешить?

Москва, , 13:55 — REGNUM Организаторов детских онлайн-казино необходимо привлечь к уголовной ответственности, убежден Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, проблема с интернет-покупкой модов (улучшениями для компьютерных игр) будет только усугубляться, если сейчас вовремя её не пресечь.

«Детские онлайн-казино действуют вокруг различных игровых сообществ, и сторонние магазины-приложения артефактов предлагают за деньги купить эти моды, а также поиграть детям вот в этих казино и выиграть моды для улучшения игр. Роскомнадзор приступил к блокировке таких онлайн-казино. Лига безопасного интернета, в свою очередь, готовит обращение в Генеральную прокуратуру для того, чтобы органы прокуратуры совместно с органами внутренних дел приняли процессуальные решения в отношении тех, кто создает такие казино», — отметил Давыдов.

Он напомнил, что их организация является преступлением. По его словам, нужно обратить внимание на то, что некоторые организаторы взрослых, еще и детских казино, которые занимаются созданием и распространением подобных азартных сообществ, в том числе и крипто-валютой, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«Раньше было неизвестно об этой проблеме, было известно, что дети, которые играют в онлайн-игры, покупают такие моды на родительские деньги, но что появились казино, которые предлагают поиграть и выиграть такие моды, стало известно сравнительно недавно», — подчеркнул Давыдов.

Отметим, что деньги, полученные в результате выигрыша в таком онлайн-казино, можно вывести для личного пользования через систему QIWI. Также можно выиграть какой-то мод и затем его перепродать. Например, если ребенок выиграл улучшение для компьютерной игры, но сам не хочет его использовать, то может его продать за наличные деньги.

По мнению Давыдова, теоретически блокировку сайтов с детскими казино можно обойти, поэтому основной акцент в решении этой проблемы нужно сделать на создании законов, которые бы запретили возможность обхода сайтов и создание «зеркал».

«Сейчас в Государственной думе принимают законы, которые предусматривают запрет возможности обхода блокировок, и эта возможность будет сведена к минимуму благодаря тем законам, которые скоро будут приняты. Во-первых, этот ресурс должен быть заблокирован, во-вторых, сам источник должен быть заглушен, а все организаторы привлечены к ответственности», — заключил он.

Напомним, что Роскомнадзор начал борьбу с детскими онлайн-казино. На подобных сайтах дети могут выигрывать деньги для покупки артефактов для успешного прохождения игры CS GO (онлайновая версия Counter-Strike). Один из крупнейших таких ресурсов заблокирован по решению ФНС. Казино и любые другие азартные игры в России находятся под запретом.