Спикер Госдумы поздравил с 90-летием главу МХГ Людмилу Алексееву

Москва, , 13:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 90-летием правозащитника, общественного деятеля, председателя Московской Хельсинской группы Людмилу Алексееву, сообщили в управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Володин пожелал ей счастья и здоровья, спикер Госдумы подчеркнул, что она — старейший участник правозащитного движения.

Людмила Алексеева — российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы (1976), с 1996 года — ее председатель. В 2002—2012 годах входила в состав Комиссии по правам человека при президенте России (сейчас — Совет по правам человека), являлась одним из организаторов и сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.

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