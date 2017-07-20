В Пекине появятся ночные автобусы для туристов

Пекин, , 13:46 — REGNUM Власти Пекина сообщили о запуске первых в Китае ночных туристических автобусов. Жители Пекина и гости города смогут насладиться видами ночной столицы КНР с 20:00. Обслуживанием маршрутов займется пекинская транспортная компания Beijing Bus Group.

Два новых маршрута объединят главные достопримечательности древнего города. Пассажиры ночных автобусов смогут увидеть Запретный город, проехать по проспекту Чанъань, знаменитым улицам Саньлитунь, Шичахай и Гуйцзэ, пишет «Бэйцзин жибао».

Стоимость билета составит около 100 юаней. Автобус будет делать непродолжительные остановки у самых известных достопримечательностей Пекина, в том числе Центральной телевизионной башни, высота которой составляет 405 метров. Первые автобусы отправятся по маршруту уже 23 июля.

Власти других китайских городов уже заявили о том, что в ближайшее время аналогичные аттракционы для туристов могут появится в Чунцине, Шанхае, Цзинани и Циндао.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным китайским туристическим сервисом Ctrip, одним из новых популярных туристических направлений среди граждан КНР стала Антарктида. Рекордный рост продаж туристических путевок в Антарктиду обуславливается непрекращающимся ростом доходов китайских граждан.

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