Знаменитые Парамоновские склады в Ростове-на-Дону пускают с молотка

Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM

В Ростове-на-Дону пускают с молотка знаменитые Парамоновские склады, реконструкция которых на протяжении многих лет волнует горожан, общественных деятелей, защитников памятников архитектуры. Это следует из информации о лоте №5, размещенной на электронной торговой площадке «ТендерСтандарт», передает ИА REGNUM 20 июля.

В информации к лоту сказано, что это открытый аукцион по реализации арестованного имущества. В частности, речь идёт о земельном участке площадью 13 тыс. 340 кв. м, расположенном на улице Береговой. В информации отмечено, что земли населенных пунктов предназначены для эксплуатации складских помещений, а объекты недвижимости являются объектами культурного наследия федерального значения и входят в состав комплекса экспортных зерновых складов XIX века.

Объявленная начальная цена объекта — 8 млн 850 тыс. рублей. Пока лот №5 находится в ожидании начала торгов.

Примечательно, что при переходе права собственности на архитектурный памятник новый владелец обязан обеспечить соблюдение Федерального закона об объектах культурного наследия и заключить с министерством культуры Ростовской области охранное обязательство.

Напомним, что не прошло и месяца, как общественники добились общего доступа к родниковой воде на Парамоновских складах. В социальных сетях в подтверждение этому было опубликовано письмо от министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, в котором говорилось следующее:

«Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в складских зданиях на берегу реки Дон, построенных в XIX веке, ранее хранилось зерно. Сохранить хлеб удавалось благодаря природным источникам, бьющим в помещениях, которые поддерживали постоянную и нужную температуру воздуха.

Объектом долгие годы никто не занимался, памятник архитектуры постепенно разрушался. Позже у объекта появился инвестор, который долго разрабатывал проект реконструкции Парамоновских складов. Но очередная идея вызвала не одобрение, а многочасовые споры общественных деятелей и защитников памятника архитектуры.

«По мнению архитекторов и других специалистов, все великолепие Парамоновских складов должно быть сохранено. В эскизном проекте не учтено ничего, поэтому мы можем это уникальное место на тысячах квадратных метров потерять. И это не просто интересное строение, это уникальное историко-природное место. Там родники бьют, они все должны быть сохранены», — отметил руководитель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

По его словам, надо бережно относиться к каждому объекту памятника архитектуры. Это историко-природное место, которое должно стать «изюминкой» города-миллионника, быть общедоступным.

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