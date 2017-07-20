Госдума разрешает коренным малочисленным народам усыновлять детей

Москва, , 13:39 — REGNUM Законопроект, дающий возможность усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, представителям коренных малочисленных народов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Изменения расширят возможности для принятия детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей родственников, в семьи, отметила заместитель председателя заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко.

По действующему законодательству усыновителями детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть лица, не имеющие постоянного места жительства.

Однако исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания, традиционное для них жилище — чум — по действующему законодательству не относится к жилым помещениям. В этой связи у представителей коренных народов фактически отсутствует возможность усыновления детей.

В этой связи поправками в Гражданский кодекс предлагается освободить лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно проживают, от предоставления документа, подтверждающего право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, при подаче заявления об усыновлении ребенка из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, при условии представления документов, подтверждающих ведение гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни и регистрации по месту жительства.

В Семейном кодексе РФ уточняется, что усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, в том числе лица, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно проживают.