После идейного раскола в Петербурге появился единый Совет ректоров

Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Существующий уже много лет Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и созданный лишь в начале июня текущего года Совет ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области решили объединиться. Соответствующее решение было принято 19 июля на совместном заседании двух структур в стенах Университета технологии и дизайна. Создается объединенная межрегиональная общественная организация ректоров образовательных учреждений города и области.

Напомним, учредившие Совет ректоров госвузов ректоры и президенты высших учебных заведений заявляли, что им стало не по пути с коллегами из частных образовательных структур, входящих в «старый» Совет. Однако теперь, судя по всему, удалось найти компромисс. Он воплотился в кадровых решениях.

Руководитель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) Владимир Васильев, с 2004 года возглавлявший Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга, в объединенном Совете получил лишь почетную должность президента. Возглавил же объединённую структуру в роли председателя ректор Университета технологий и дизайна Алексей Демидов, который и создал в июне этого года альтернативный ректорский совет.

Исполнительным директором объединенного совета назначили ректора Санкт-Петербургского госуниверститета аэрокосмического приборостроения Анатолия Оводенко, который ранее входил в президиум ректорского совета под руководством Васильева, но в июне примкнул к альтернативной структуре, став исполнительным директором Совета ректоров государственных вузов. В президиуме объединенного Совета будет семь ректоров государственных вузов и по одному ректору из частного и военного вузов.

Как заявил газете «Коммерсант» Алексей Демидов, в ближайшее время планируется внести изменения в устав старого совета ректоров. Теперь в президиум войдут одиннадцать человек вместо нынешних шестнадцати, и абсолютное большинство из них составят ректоры государственных вузов. При этом войти в состав нового совета смогут только непосредственные руководители вузов с действующей государственной аккредитацией — это ректоры и президенты (если от одного учебного заведения войдут два человека, голос получит только один из них). Выборы руководства организации будут проводиться каждые два года (сейчас срок полномочий председателя совета составляет пять лет).

Прежний Совет ректоров вузов существовал в Ленинграде-Петербурге 45 лет, а альтернативный, как уже говорилось, появился всего полтора месяца назад. От первого он отличался тем, что в него вошли только ректоры государственных вузов (порядка двадцати), включая ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева. Владимир Васильев в это объединение не вошел.

Необходимым условием для вступления ректора в новую общественную структуру, как пояснял корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Оводенко, являлся государственный статус возглавляемого вуза. Это было основное отличие нового Совета от возглавляемого Васильевым. В состав васильевского, как заявлял Оводенко, входило «около 70 негосударственных вузов, половина из которых лишена лицензии».

О причинах раскола представители сторон тогда публично не высказывались. Однако было очевидно, что поводом для размежевания стало не только «засилье частников», но и вовлечение Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга в политически конфликтную ситуацию вокруг Исаакиевского собора.

Напомним, в начале февраля 2017 года ректоры ряда гражданских и военных вузов Петербурга обратились с письмом на имя губернатора, в котором просили побыстрее завершить передачу собора Русской православной церкви, предложив сделать это к Пасхе, 16 апреля, что вызвало возмущение музейной общественности и специалистов.

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Среди подписавших то обращение были, в частности, глава ИТМО и Совета ректоров Владимир Васильев, а также на тот момент исполнявший обязанности ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Василий Кичеджи. В то же время ряд ректоров госвузов отказался подписывать это письмо, некоторые отозвали затем свои подписи, а СПбГУ дезавуировал автограф своего проректора.

Напомним таакже, что Владимир Васильев от имени Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга выдвинул главу РПЦ, патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на присвоение звания почетного гражданина Северной столицы, которое и было ему присуждено 24 мая решением Заксобрания.

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