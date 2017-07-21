Госдума приняла закон об ужесточении наказания за склонение к суициду

Москва, 21 июля 2017, 10:38 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, существенно ужесточающий наказание за склонение к самоубийству и доведение до суицида, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Закон был внесен депутатами фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым.Прежде всего, ужесточается наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство. Речь идет об угрозах, жестоком обращении или систематическом унижении человеческого достоинства. Лишением свободы на срок от 8 лет до 15 лет будут караться подобные деяния в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ, интернете.
Ужесточается наказание за склонение к самоубийству. Так, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Если же деяние совершено в отношении несовершеннолетнего, или лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, последует лишение свободы на срок от 6 до 12 лет. Максимальное наказание составит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Карается и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства — лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ и интернета, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.
Вместе с тем в июне 2017 года был принят закон об «установлении дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению», где ответственность за доведение до самоубийства, в том числе несовершеннолетнего (статья 110 УК РФ), составляет от 5 до 8 лет лишения свободы.
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