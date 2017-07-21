Госдума приняла закон об ужесточении наказания за склонение к суициду

Москва, , 10:38 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, существенно ужесточающий наказание за склонение к самоубийству и доведение до суицида, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Закон был внесен депутатами фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым.

Прежде всего, ужесточается наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство. Речь идет об угрозах, жестоком обращении или систематическом унижении человеческого достоинства. Лишением свободы на срок от 8 лет до 15 лет будут караться подобные деяния в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ, интернете.

Ужесточается наказание за склонение к самоубийству. Так, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если же деяние совершено в отношении несовершеннолетнего, или лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, последует лишение свободы на срок от 6 до 12 лет. Максимальное наказание составит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Карается и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства — лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ и интернета, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

Вместе с тем в июне 2017 года был принят закон об «установлении дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению», где ответственность за доведение до самоубийства, в том числе несовершеннолетнего (статья 110 УК РФ), составляет от 5 до 8 лет лишения свободы.

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