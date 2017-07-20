В Оренбурге легендарный дом расселят

Оренбург, , 13:24 — REGNUM В Оренбурге для того, чтобы реставрировать памятник федерального значения (здание, где располагалось училище, выпустившее знаменитых лётчиков, в том числе Юрия Гагарина), сначала необходимо расселить жилую часть дома по ул. Советской, 1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 20 июля губернатор Юрий Берг встретился с жильцами и проинформировал о проделанной работе по сохранению здания и планах. Он отметил, что придётся переселить 103 семьи, так как здание аварийное и людям там жить опасно.

Глава региона провёл в Москве предварительные переговоры с руководством Фонда реформирования ЖКХ о возможности включения объекта в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. И только после этого можно будет переходить непосредственно к восстановлению исторического наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом № 1 по ул. Советской является памятником федерального значения. На протяжении многих лет здание является аварийным. В 2016 году состояние усугубил крупный пожар,. Из-за детской шалости сгорела 1 тыс. квадратных метров. Чтобы сохранить историческое наследие Законодательное собрание региона обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой передать федеральную часть объекта в собственность области. Однако часть здания впоследствии была включена в прогнозный план приватизации федерального имущества.

По словам главы Оренбургской области Юрий Берга, начиная с 2011 года, проделана огромная работа для того, чтобы здание, где учился первый космонавт планеты, передали в областную собственность. Все эти годы областное правительство предметно занималось решением этого вопроса.

«Историческое наследие необходимо сохранить для потомков. В мае по моей инициативе было проведено два совещания в Росимуществе, где удалось, наконец, достигнуть договорённостей. Подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации об исключении объекта из прогнозного плана приватизации и его дальнейшей передаче в собственность Оренбургской области. В настоящий момент мы ждем подписания этого документа, что позволит нам двигаться дальше», — подчеркнул губернатор.

Добавим, что кирпичное четырех-пятиэтажное здание расположено в историческом ядре города Оренбурга, в квартале № 398 на участке, отсеченном улицами: Советской, Набережной, 9-го Января и переулком Неплюевским. Построено в 1871—1874 гг. на месте дома, где с основания города жили оренбургские губернаторы, а с начала XIX века размещалось военно-сиротское отделение, преобразованное затем в школу военных кантонистов. Последняя развилась в военно-начальную школу и затем была преобразована в военную гимназию.

Изначально здание выполняло функцию военного училища, проводившего обучение и воспитание детей чинов регулярных войск Отдельного Оренбургского корпуса. Впоследствии (с 1887 года) приобрело статус кадетского корпуса. После революции здание было национализировано и приспособлено под жилые помещения коммунального заселения. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили эвакуированную в Оренбург школу авиационного боя, впоследствии ставшую Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. Среди его выпускников 351 Герой Советского Союза, из них девять — дважды Герои.

В конце ХХ в. училище было расформировано. В настоящее время часть здания находится в муниципальной собственности города и выполняет жилую функцию, часть находилась в хозяйственном ведении ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» и пустует.

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