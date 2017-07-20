Полиция Бурятии отказалась комментировать заявление замгенпрокурора

Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM Министерство внутренних дел (МВД) по Республике Бурятия решило не разглашать подробности о мерах обеспечения безопасности в местах массового скопления людей в регионе.

В ведомстве, отвечая на запрос ИА REGNUM, сообщили, что в период подготовки к общественно-массовым мероприятиям в Бурятии проводятся рабочие встречи с организаторами для координации совместных действий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан.

«Кроме полиции, к охране правопорядка привлекаются члены добровольных народных дружин, работники частных охранных организаций, представители казачества и иных субъектов профилактики», — подытожили в МВД.

Отметим, в запросе ИА REGNUM были вопросы о том, как в регионе решается вопрос повышения антитеррористической безопасности мест массового скопления людей; в каком объёме и из каких источников осуществляется финансирование программ общественной безопасности. Также корреспондент ИА REGNUM просил ведомство прокомментировать информацию о том, что Генпрокуратура констатировала низкий уровень антитеррористической защиты в РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2017 года заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании заявил о том, что власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённости объектов. «Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — подчеркнул Гринь.

Добавим, в марте 2017 года в Бурятии состоялось заседание антитеррористической комиссии, в котором, в том числе, приняли участие представители подразделений регионального МВД.

На заседании обсудили вопрос о ходе реализации на территории Бурятии «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013—2018 годы», утвержденного президентом РФ 26 апреля 2013 года. Врио главы Бурятии, председатель антитеррористической комиссии в республике Алексей Цыденов потребовал принять дополнительные меры по совершенствованию профилактической работы противодействия идеологии терроризма на территории региона всеми субъектами профилактики, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Также на заседании обсудили вопросы эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Бурятии.

Подводя итоги заседания, Цыденов призвал скоординировать действия силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления в решении вопросов, связанных с антитеррористической деятельностью, в том числе по противодействию идеологии терроризма.