«Метрострой» Петербурга готов нагнать отставание по «Беговой» к сентябрю

Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Петербургский «Метрострой» готов ликвидировать отставание по строительству новой станции метро «Беговая» к сентябрю текущего года по требованию вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Об этом 20 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании.

Сегодня Игорь Албин провел выездное совещание на стройплощадке «Беговой» на улице Савушкина. Там обсуждалась ликвидация отставания от производственной программы по строительству станций «Беговая», «Новокрестовская», сооружению двухпутного тоннеля диаметром 10,63 м и в целом продолжению Невско-Василеостровской линии метрополитена.

Отставание по всем видам работ составляет около двух месяцев, и Албин потребовал ликвидировать его к сентябрю.

В «Метрострое» подтвердили, что такая возможность есть.

«Конечно, если поставлена задача нагнать к сентябрю, то мы нагоним. Но есть и такое понятие как общий срок строительства, и по «Беговой» он заканчивается в феврале. К этому сроку мы уж точно должны ликвидировать все отставания», — пояснили в компании.

Ранее предполагалось, что «Беговую» введут в эксплуатацию одновременно с «Новокрестовской» до 30 марта 2018 года. Станции «Беговая» и «Новокрестовская» расположены на строящемся продолжении Невско-Василеостровской линии, которое свяжет Васильевский остров с Крестовским островом и Приморским районом.

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